LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Acli Lazzate, relativa alla mostra su Don Milani visitabile nell’oratorio San Luigi.

Dall’11 aprile al 20 aprile le Acli di Lazzate promuove una mostra su Don Milani nell’oratorio San Luigi. La figura del priore di Barbiana, a 100 anni dalla nascita, manifesta sempre di più la propria attualità sia nella relazione con i temi della scuola come luogo di crescita, emancipazione e incontro, ben lontano da modelli espulsivi o segreganti, sia sul grande tema della pace, della nonviolenza e del disarmo che diventa ogni giorno di più di stringente attualità e determinante nelle dinamiche di fondo del prossimo dibattito europeo.

“Sul muro della scuola di don Milani il motto: “I care”, ovvero mi riguarda, me ne importa, mi sta a cuore, mi prendo cura. Ci insegna il valore della responsabilità personale e dell’impegno verso gli altri. Il titolo della mostra “il silenzio diventa voce” mi porta ad una riflessione: è vero che a volte il silenzio vale più di mille parole, ma se non ti fai sentire altri decidono per te”, queste le parole di Giovanni Re, presidente del Circolo Acli Lazzate

La mostra è stata inaugurata giovedì 11 aprile con un momento di dibattito su Don Milani, alla presenza di Benedetta Centovalli, membro della Fondazione Don Milani, e Andrea Garavaglia, docente dell’università statale di Milano.