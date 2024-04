Solaro

SOLARO – Compie 60 anni di attività lo storico negozio Maristella Abbigliamento. Nei giorni scorsi la sindaca di Solaro Nilde Moretti ed il consigliere comunale con delega alle Attività Commerciali e Produttive Davide Panetti hanno fatto visita al fondatore Bruno Brollo ed alla figlia Maristella che ne ha proseguito l’attività.

Il negozio è stato avviato in via Mazzini e poi si è ampliato nell’attuale sede di via Conciliazione. L’attività è passata nel tempo alla figlia Maristella, ma la gestione rimane del tutto famigliare con i volti storici del punto vendita di abbigliamento sempre pronti a consigliare i clienti di Solaro e di tutta la zona circostante.

Nell’occasione è stata consegnata una pergamena di riconoscimento per l’importante traguardo.

