SOLARO – Multa da 724 euro (543 se pagate entro 5 giorni) per un automobilisti pizzicato dal telelaser della polizia locale di Solaro in corso Europa mentre andava a 112 all’ora, in un tratto dove il limite è 50.

Per il conducente della vettura, abitante nella zona, non solo la salatissima sanzione pecuniaria ma pure il ritiro della patente, sarà adesso il prefetto a decidere la durata della sospensione, il minimo previsto è di un mese. L’accertamento è stato eseguito nei giorni scorsi della vigilanza urbana nell’ambito degli abituali servizi di controllo viabilistico lungo le arterie più trafficate ed anche nei luoghi dove avviene il maggior numero di incidenti stradali. I controlli senz’altro proseguiranno anche nelle prossime settimane.

