SARONNO – La scorsa notte il bancomat di Unicredit, l’istituto bancario con sede nella centralissima piazza Libertà di Saronno, è stato occupato da un senza tetto. Complice anche la serata fredda, è entrato già prima delle 22 evidentemente in cerca di un po’ di tepore e si è piazzato lì per la nottata, tenendo alla larga i cittadini che avrebbero voluto prelevare e che vedendo una persona pernottare all’interno del box, ovviamente sono stati alla larga.

Ennesimo episodio di degrado nel “cuore” di Saronno, per un episodio invero non inedito; era già capitato che il vano bancomat di notte fosse utilizzato per pernottare, da parte anche di balordi e tossicodipendenti.

(foto: il bancomat in centro a Saronno la scorsa notte occupato da un senza tetto)

