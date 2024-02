Città

SARONNO – Per la giornata di oggi 24 febbraio, scrive il servizio meteorologico di Regione Lombardia, “si attendono condizioni localmente perturbate, in modo più esteso tra oggi pomeriggio ed il primo mattino di domani, con precipitazioni da deboli a moderate intermittenti a prevalente carattere convettivo, possibili ovunque, ma più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Zero termico tra 900 e 1200 metri”. Oggi pomeriggio si sono registrate insolite, ed intense grandinate in diverse località della zona come Solaro, Cogliate e Lazzate.

Per la giornata di domani 25 febbraio permarranno, in mattinata, condizioni di instabilità, in attenuazione nel pomeriggio. Durante la mattina saranno possibili rovesci sparsi, di debole o al più moderata intensità, più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di rovesci isolati prevalentemente sulle Prealpi. In serata saranno ancora possibili deboli precipitazioni diffuse sui settori occidentali, in rapida estensione verso est. Zero termico fino al mattino tra 800 e 1000 metri sul nord-ovest, altrove tra 1000 e 1200 metri.

(foto: la grandine è caduta a febbraio, sabato pomeriggio, in diverse località della zona)

