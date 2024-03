Cronaca

SARONNO – Degrado nel centro storico: sconcertante quanto accaduto nelle vicinanze della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo dove l’altra notte una cittadina, che era entrata nel box dello sportello bancomat di un istituto di credito, l’ha trovato già… occupato C’era un tossicodipendenti impegnato nel “buco”, aveva un mano la siringa e si preparava ad inettarsi della droga. Alla saronnese non è rimasto altro che prendere atto di quel che stava accadendo, e si è rapidamente allonanata.

E’ una vicenda della quale si sta parlando, e molto sui social. E non è del tutto inedita: era già capitato che i vani bancomat di istituti bancari in centro fossero “occupati” da balordi o ubriachi, trovati a dormire o sotto gli effetti dell’alcol. Un episodio, quest’ultimo, che torna comunque a porre l’accento sulla situazione di degrado nel centro storico dove quasi ad ogni fine settimana si segnalano anche gli interventi delle ambulanze per soccorrere persone alle prese con situazioni di intossicazione etilica. L’ultimo episodio è “freschissimo”, sabato a mezzanotte in via Roma all’angolo con via Manzoni, dove è stato soccorso dall’autolettiga della Croce azzurra di Rovellasca un uomo che stava male perchè aveva bevuto troppo.

