Politica

SARONNO – Lunedi sera si è svolto nella sala del Bovindo di Villa Gianetti l’incontro organizzato dal Fratelli d’Italia Saronno.

Il segretario cittadino nonché capogruppo in consiglio comunale Gianpietro Guaglianone ha relazionato i presenti sulla situazione cittadina evidenziando “la pessima gestione della città a guida Airoldi e delle forze che lo supportano”.

Tanti i temi trattati , dalla sicurezza alle bonifiche agli impianti sportivi e non ultimo il pessimo regolamento sul verde approvato recentemente dalla maggioranza. Non è mancato una sottolineatura sulla mancanza di trasparenza dell’Amministrazione. Guaglianone ha poi toccato il tema delle azioni che come opposizione sono stare intraprese e i progetti a breve termine. Analizzati anche i rapporti con il centro destra e con l’opposizione in generale all’insegna “della collaborazione chi si oppone a questa amministrazione e non accettando compromessi o situazioni gattopardesche”.

Nella seconda parte della serata il segretario cittadino ha invitato a parlare il coordinatore di zona Alessandro Bonfanti che ha spiegato le dinamiche e le azioni da lui intraprese nella gestione delle elezioni dei comuni di sua competenza tra cui la vicinissima Uboldo, presente in sala il candidato consigliere comunale Sergio Greco. Al tavolo dei relatori il vice segretario cittadino Ernesto Credendino vice coordinatore che sta seguendo il comune di Uboldo.

Guaglianone e Bonfanti hanno ricordato l’importanza fondamentale del voto alle elezioni europee per Fratelli d’Italia ribadendo la necessità di portare le persone a votare ancora una volta senza sottovalutare la scadenza elettorale anche per le ripercussioni sugli equilibri territoriali che ci saranno.

Presenti alla serata oltre a Alessandro Bonfanti i tre vice coordinatori di zona Andrea Fermata , Francesco di Bitono ed Ernesto Credendino, nonché i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Gerenzano Mattia Falduto e di Caronno Pertusella Silvio Maiocchi.

Ribadendo l’importanza di fare squadra a livello saronnese si è conclusa la riunione dopo un momento di confronto.

