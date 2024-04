Groane

MISINTO – Colpo di scena nelle elezioni amministrative di Misinto: negli ultimi giorni è arrivata la candidatura di Giuseppe Doninelli volto noto della politica cittadina per un impegno portato avanti per molti anni.

Doninelli, che è stato assessore nelle Amministrazioni di Fabrizio Sala e Enrico Zanotti, sarà il candidato sindaco di una nuova lista “Amare Misinto”.

“E’ una lista senza padroni politici – spiega Doninelli – nata per colmare il divario che si è creato negli ultimi tempi tra l’Amministrazione e la comunità misintese. L’obiettivo è un’Amministrazione più vicina ai cittadini, ai loro problemi e alle loro esigenze”.

Il candidato sindaco fa un esempio concreto: “Penso a quanto accaduto lo scorso luglio con le grandinate. I danni sono stati importanti e consistenti per tanti cittadini, soprattutto a Cascina Nuova. L’Amministrazione comunale si è limitata alle comunicazioni istituzionali senza nessun aiuto concreto ai cittadini”. La lista non è stata ancora resa nota ma Doninelli parla di un gruppo di “varie professionalità con voglia di impegnarsi per il paese”.

Sulla scheda elettorale per le amministrative del prossimo 8 e 9 giugno oltre a Giuseppe Doninelli con la nuova civica Amare Misinto i misintesi troveranno anche la lista Nuovi Orizzonti del sindaco uscente Matteo Piuri e quasi certamente la lista Insieme per Misinto di cui si attende la presentazione a brevissimo termine.

