SARONNO – Il gruppo cooperativo Goel organizza una serata dedicata al tema dell’etica, in compagnia del presidente Goel Vincenzo Linarello, autore del libro “Manuale di un’etica efficacie”.

“Questo manuale – così si legge nella sinossi del libro – si rivolge agli imprenditori, ai politici, agli insegnanti, ai giornalisti, agli amministratori e ai funzionari pubblici, a chi è impegnato in cause sociali o ambientali e, in generale, a tutti coloro che non vogliono stare a guardare e intendono contribuire ai cambiamenti in atto”. Proprio su questi temi verterà l’evento: come trasformare in atto un’etica giusta.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la cooperativa il Sandalo, Rete Italiana economia sociale, Acliterra, Des Varese e Sos Villaggi dei bambini, si terrà il prossimo mercoledì 24 aprile alle 20.45 nel salone delle Acli, in vicolo Santa Marta 7.

