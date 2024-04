Cronaca

SARONNO – Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno l’automedica e l’autoinfermieristica ma non c’è stato niente da fare.

Emergenza stamattina alla 5 per il giovane colpito dal treno nei pressi di piazza Cadorna in stazione a Saronno. E’ rimasto bloccato sotto il treno sui binari. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Stra Madonna ma non c’è stato niente da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Ad occuparsi di chiarire l’accaduto sarà la polizia ferroviaria già sul posto per gli accertamenti del caso. Il treno è fermo sul cavalcavia di via Primo Maggio mentre in stazione ci sono i mezzi di soccorsi l’ambulanza e la pattuglia della Polfer.

La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra le stazioni di Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T2 in seguito all’investimento.

Per informazioni si consiglia di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Circolazione real time”.

