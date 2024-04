Groane

SOLARO – Un’ottima notizia arriva dal Comune di Solaro che, nel corso della scorsa settimana, ha inaugurato un’area del polo di comunità Regina Elena riservata a un momento intimo e personale, ma anche naturale come quello dell’allattamento.

Il Comune, per supportare tutte le neo-mamme, ha messo a loro disposizione una sala della struttura da utilizzare ogni qualvolta si prenda parte a eventi e iniziative oppure quando si frequentano la biblioteca e altri servizi. La nuova area per l’allattamento è ubicata al primo piano del polo di comunità ed è stata allestita con poltrone e un separé, così da rendere più confortevole l’ambiente.

In occasione dell’inaugurazione del locale, l’amministrazione di Solaro, in collaborazione con Comuni Insieme, vi ha organizzato nella mattinata di giovedì 18 aprile un incontro, in cui si è discusso dei benefici dell’allattamento e delle dinamiche, anche emotive, ad esso collegate. Presente all’evento la pedagogista Daniela Nardellotto, con la quale hanno potuto confrontarsi le donne presenti condividendo dubbi e perplessità, e anche la sindaca Nilde Moretti.

Questo intervento si colloca in una serie di investimenti promossi dalla consigliera delegata all’infanzia Serena Nasta, come tutti i fasciatoi collocati nei luoghi pubblici, i kit nuovi nati e i numerosi progetti per i neogenitori.

(foto dell’evento)

