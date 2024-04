La Pace è importante perché tanti cittadini stanno piangendo…poverini Tasneem – 2B

La pace è importante perché non si litiga e non ci si fa male. Dopo un litigio si può sempre fare pace Serena – 2B

La Pace è importante perché: In Ucraina e in Palestina c’è una guerra esagerata. Smettetela di litigare, facciamo Pace così nel mondo tornerà la SERENITA’. Anche se il mondo non è come noi vorremmo che fosse, noi possiamo renderlo migliore. Desirè – 2B

La Pace è bella perché c’è allegria e felicità, nessuna guerra, più amore, meno distruzione Miguel – 2B

La Pace è davvero importante, la guerra è il contrario perché sta facendo soffrire paesi e città Gabriele – 2B

La pace è importante perché…. È bella e tranquilla; niente più bombe e niente più guerra, è serenità per tutti Achille- 2B

La pace è importante perché risolve tutto e fa tornate i bambini felici e contenti Gabriel – 2B

La pace è davvero importante perché se non c’è Pace alcuni paesi soffrono. Se c’è la Pace i paesi non soffrono e il loro capo sarà buono JJ-I – 2B

La pace è importante perché risolve sempre tutti i problemi ed è dentro il nostro cuore Lara -2B

La pace è importante perché in molti paesi si soffre molto. Comunque, viva la pace, abbasso la guerra! Giorgia – 2B

La pace è importante perché tante persone muoiono e non è giusto Ben – 2B

La pace è adorabile perché nessuno soffre e tutti continuano a vivere felici, contenti e pieni di gioia Kirili – 2B

La pace è importante perché in tanti paesi e stati si fanno le guerre e tanti bambini rischiano la vita; bisogna fare la pace! I capi non vogliono e allora tutto il mondo cerca di convincerli Greta – 2B

La pace è importante perché quando c’è la guerra molti paesi e città soffrono Hugo – 2B

La pace è importante perché salva vite, paesi e città Nour -2B

La Pace è importante perché in tanti paesi si soffre e le persone vanno in cielo Izabela – 2B

La pace è una parola che dobbiamo urlare, così facendo non ci sarebbero le guerre Sofia – 4A

La pace È una cosa vivace È solidarietà, fratellanza e diversità Non importa della sua identità L’importante è viverla Eva – 4A

LA PACE Per un mondo vivace Ci vuole tanta pace E per fare felice la terra Bisogna eliminare la guerra! Andriy – 4A

La pace è l’unica cosa per far vivere il mondo! Fabio- 4A

La guerra bisogna eliminarla se vogliamo salvare la pace e la terra. Dobbiamo fermare la guerra! Tommaso- 4A

La pace è un amore con tanta gioia e felicità. Dobbiamo eliminare la guerra We dad- 4°

La Pace è l’unica cosa che può sconfiggere la guerra Maida- 4°

La Pace è bella. Così saremo per sempre amici nel mondo intero Alessandra – 4A

Amo la pace perché fa smettere la guerra e fa tornare le libertà Santiago – 4A

La pace fa smettere la guerra e porta amore agli uomini Natou – 4A

La pace è calma, la rabbia è odio assoluto! La rabbia è in tutto il mondo ma se saremo insieme la sconfiggeremo Grazia – 4A

Voglio un mondo di pace che mi renda felice e non voglio la guerra che distrugge la terra Sara- 4A

Se vogliamo salvare la terra dobbiamo eliminare la guerra Davide- 4A

La pace è bella, è amore fra gli uomini Jeremy – 4A

La pace è un sorriso che porta amore e non vuole la guerra Fatima – 4A

Se la pace vogliamo la guerra demoliamo Ibra- 4A

La pace è la gioia e l’amore; con il nostro cuore possiamo fare pace e donare l’amore Yara – 4A

Dove non c’è giustizia non ci può essere la pace Sabrina- 4B

Chi non è in pace non ha felicità, allegria e amore Larissa- 4B

La guerra non è una soluzione ai nostri problemi Fatima- 4B

Non capisco perché ancora oggi ci sia la guerra, quando la pace è meravigliosa! Ottavia -4B

Se non sei gentile con il prossimo, non ci sarà mai pace nel mondo! Mariam- 4B

La pace è bella perchè rende felici Francesca- 4B

Chi non è in pace con sè stesso, sarà in guerra per sempre Beatrice -4B

La pace è la cosa più bella al mondo. Senza Pace non si può vivere! Nadia- 4B

La pace è in tutti i cuori solo se la vogliamo! Lia- 4B

Basta guerra! Fate la pace! Mahmoud- 4B

La pace ispira tranquillità e felicità Ismael -4B

Chi non è in pace con se stesso, sarà in guerra con tutto il mondo Brayan- 4 B

La guerra è una brutta cosa, la pace è una bellissima cosa Adam -4B

La pace è la cosa più bella al mondo Kevin- 4B

Un mondo senza pace è pericoloso Ahmed- 4B

La pace richiede giustizia! Christian -4B

Se non c’è pace non c’è felicità Yuri -4B

La pace è la gioia nel mondo, quando la pace arriva c’è tranquillità. Stare in pace è uguale a essere felici…. Valerio -4B

Fare pace è bello, fare la guerra porta solo distruzione e povertà Mattia- 4B

La pace è la cosa più bella al mondo perché senza pace non si può vivere Thomas -4B

Iniziando a fare la pace con gli amici si fa la pace col mondo intero Federico- 4B

La pace è come un fiore con petali colorati, un arcobaleno colorato ed è più bello fare la pace prima della guerra Michela – 5A

Troppe guerre, veramente troppe. Io voglio la Pace, perché combattete sempre, sia per un pezzo di terra o un pezzo di pane? Io voglio la Pace! Andrea -5A

La pace è la cosa più bella che possiamo fare nel mondo, perché porta gioia e allegria, riunisce tutte le persone a chiacchierare e a fare conoscenze. Alessia –5A

La pace è speciale per tutti. Non dovrebbero esistere le guerre Cristina- 5B

La pace è l’importanza del rispetto e della libertà. Se il rispetto e la libertà non vengono considerate, non si può considerare pace Denise -5A

La pace può salvare chi non vuole ammazzare. Io, un mondo con la guerra non lo posso sopportare Lorenzo -5 B

Viva la pace Abbasso la guerra Cris Laurence- 5B

La pace serve a far sì che non ci siano più morti e niente più guerra. E’ la cosa più importante dell’universo Martin- 5B

No guerra, sì pace. Voglio augurare un mare di pace pace pace e armonia armonia armonia. Qua noi vogliamo la pace, no la guerra Wahibo- 5A

La pace è come il fuoco, se diventa troppo grosso non va bene e ci sarà il male. La pace va curata Francesca – 5A

Finiamo le guerre, iniziamo la Pace. La pace non ha limiti! Voglio un regalo….la pace! Ilaria- 5A

Per me la pace è amore e armonia. Sara- 5A

La pace è poesia che si imbatte in magia di allegria e armonia. Che bella la Pace! Axel -5

La guerra è un male che uccide tante persone. La pace è unione. “Viva la pace”! Arianna- 5B

La pace è quello che vogliamo tutti. La pace è la nostra speranza. La pace è vita di tutti noi. La pace è la nostra strada Margherita- 5A

La pace è gioia… amore…. Ci sono troppe guerre, troppo male. Io voglio la pace!! Matteo -5A

Mi auguro…. Una vita di amore, stupore. No guerriglia Edoardo -5A

La pace è un tesoro, un tesoro nascosto che si trova con: P iacere A rmonia C uore e E ntusiasmo Mattia- 5A

La pace. Un regno di amicizia, un immenso oceano pacifico, un cuore pieno d’amore. Ecco cos’è la pace! Angel- 5A

La pace è come un immenso abbraccio, caloroso di amicizia e di felicità Jennifer- 5A

Un dono che vorrei non è un giocattolo, un pallone, ma la pace in tutto il mondo Martina -5A

Voi grandi ci averte sempre detto che non si fa la guerra e adesso siete voi che fate la guerra! Basta litigare per un pezzo di terra. Fate Pace! Ganja -5B

La pace è come un fiore che sboccia nel mezzo delle guerre Amanda- 5A

La parola più bella è pace P come piacere A come amore Ù come coraggio E come emozione Carola -5A

La pace è la cosa più importante! Con la pace non esisterebbe la guerra in tutto il mondo Anais -5B

La Pace è volare, pensare, realizzare. La Pace sarà infinita quando la guerra sarà finita Marron -5A

La pace è una chiave che apre un portone dove si trova sempre l’amore Viola – 3B

C’è solo una parola con un grandissimo significato….. PACE! Bryan- 5B

La pace è amore, non dolore. La pace è la fine non l’inizio Eneo -5A

La pace è l’unica battaglia che valga la pena intraprendere Lisa -5B

La Pace deve essere amore non dolore e distruzione. Non bisogna lottare, bombardare per un pezzo di pane. La Pace è l’inizio di una nuova convivenza Laura- 5A

Il regalo più bello che posso ricevere: la Pace interiore che possa rinascere! Eleonora -5°

Vorrei che tutte le guerre nel mondo finiscano: Uniti per sempre Diego – 3B

SCUOLA NON IDENTIFICATA

Non c’è via per la pace, la pace è la via (Thich Nhat Hanh) Lory – 5° C

Io vorrei la Pace in ogni guerra e per tutti Martina

Quante volte dovranno volare le palle di cannone prima che siano bandite per sempre? (da Blowing in the wind di Bob Dylan) Francesco e Lorenzo – 5° C

La pace è l’unica battaglia che valga la pena intraprendere (Albert Camus) Silvia – 5° C

La pace è come la natura che piano piano fiorisce in ogni angolo del mondo Giulia 5- C

La pace è una cosa che mi piace perchè perdona tutti. La pace è importante, senza di essa la vita non è bella ??

In pace i figli seppelliscono i padri, mentre in guerra sono i padri a seppellire i figli (Erodoto) Mattia

La pace è bella. Se la pace è in tutto il mondo io sarò felice Habiba

La pace non sarà possibile tra le nazioni finchè non ci saremo convinti che la vera pace sta nel cuore dell’animo umano Tommaso – 5° C

La pace ci deve essere per tutti e tutti la devono dare Leonardo

Cara Pace mi manchi Nel mondo senza di te c’è solo guerra. Dove sei? Ti prego torna perché non ce la faccio proprio più a sopportare la guerra Marco

No guerra, solo pace in tutto il mondo Cedion- 3 B

La Pace è giusta, la guerra è sbagliata. Non voglio che continui questo caos ??

La Pace e la gentilezza, l’amore e la gioia. Il canto della Pace ci fa star bene Sveva

“Ma come fate a dire che qui è tutto normale per tracciare un confine con linee immaginarie. Bombardate un ospedale per un pezzo di terra o per un pezzo di pane. NON c’è mai PACE” (Ghali-Casa mia) Nicolò

Pace Pace Pace in tutto il mondo Leonardo 3B

L Pace è la vita perché la vita non ha un senso senza la Pace Giulia

Vorrei che nel mondo ci fosse solo la Pace e no guerre Matti 3B

Tutto il mondo vorrà che la guerra finisca e che tutti siano liberi così tutti saranno felici e contenti. Speriamo che si avveri Ayat 3b

Basta guerra, vogliamo solo Pace Cri 3B

La Pace è un sogno, può diventare realtà…ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare (Nelson Mandela) Alice Maia 5C

Il sentiero della non violenza richiede molto più coraggio di quello della violenza (Gandhi) Bea 5 C

Pace vuol dire accettare il pensiero degli altri. Pace vuol dire avere il coraggio di dire la verità. Pace vuol dire saper chiedere scusa!!! Arianna 5C

Tutto quello che stiamo dicendo è diamo una possibilità alla Pace (John Lennon) Flavia Lavinia 5C

Io non voglio la guerra ma la Pace su tutta la terra Anita 5C

La pace non vuol dire solo fermare le guerre ma fermare l’oppressione e l’ingiustizia (Tawakkol Karmon) Simone

La Pace è una vita senza guerra e inquinamento. La pace, o rondine, arriva in tutto il mondo e con la pace arriva il buon rapace ??

“Se ti sedessi una nuvola non vedresti la linea di coinfine tra una nazione e l’altra, né la linea di divisione tra una fattoria e l’altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola” (Khalil Gibran) Vittoria 5 C

Sogno un mondo senza guerra. Vorrei la pace sulla terra, l’amicizia è l’unico cemento capace di tenere insieme il mondo ??

La Pace è come fare un regalo al mondo, la pace è per restare insieme, la pace bisogna amarla! Nella Pace non esiste la guerra ma solo amore e amicizia. La pace è libertà per noi e per il mondo e c’è solo pace niente violenza oppure razzismo, ma solo pace nel mondo Bianca 5C

La pace è il dono più bello, il dono che fa avverare i sogni più belli. Viva la pace Aurora

La pace è l’unica battaglia che vale la pena intraprendere Valentina 5 B

Perché esistono i missili? Solo per fare la guerra…. Abbasso la guerra viva la pace Greta 5 B

Guerra stai facendo male a tutti gli innocenti della terra Vattene da questo pianeta e fai tornare la pace Nickolas

Spero che la guerra finisca e che nessuno soffra mai più. Spero che questo sogno si avveri Aly 3B

Spero che la pace arrivi in tutto il mondo Camilla 3B

No guerra vogliamo la Pace Ema 3 B

Spero che la pace inizi presto in tutto il mondo Sofia 3B

La pace trionfa sempre Nikita 3 B

Se non viene la pace ci sarà sempre la guerra sia esterna che interna. Quindi liberate la colomba perché se la colomba vola… voli anche tu… PACE!

La pace è un dono, il dono più bello. La pace perdona tutti. Viva la pace Anna 4D

Viva la pace La pace fa felici tutti… la pace è bella… La pace fa felice tutta la gente, anche il mondo Diyon 3B

Spero che avrete bei giorni e che la Pace sia in tutto il mondo Dayana 3B

Lo dico con il cuore: smettetela di lottare Ginevra 3B

La pace che ci potrà aiutare e che a tutti piace Nico

Pace. L’amicizia è una cosa che non finisce mai Iqra

La guerra è la cosa più brutta. Il mondo deve lottare. Grazie. Viva la pace Steven

Vi auguro giorni felici e tanto amore da tutti Beatrice 3B

Se non si rispetta la pace, il mondo diventerà un luoigo di crudeltà. Proviamo a rispettarla così possiamo aiutarla Alice

La pace è la cosa più bella che si possa desiderare. E’ una cosa che ti porta felicità e, se la manifesti con noi ora, allora la pace verrà Mattia

Penso che la pace fosse per anni

FRASE IN …..cinese Shizia Hoching

PIZZIGONI

Vorrei che la guerra finisca e ci sia solo pace.vorrei che le armi siano scambiate per qualcosa di bello. Vorrei che ci sia pace in tutto il mondo Emanuele – 4° c

Spariamo cannoni di fiori e belle parole così la pace qui arriverà Federico 5A

Colomba Colomba Tu sei la migliore Tu porti la pace nel posto peggiore Quando dormiamo sei sempre con noi e le emozioni lasci dentro di noi Leon ed Ismael 5C

“La pace è un sogni, può diventare realtà… ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare” (Nelson Mandela) Giorgia 5C

Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduti con la guerra (Papa Pio XII) Iris 5C

Quella per la pace è l’unica battaglia che valga la pena di combattere (Albert Camus) Iris 5 C

La pace è una cosa bellissima ma per farla non serve una mano unica quindi insieme ci terremo per mano e la chiameremo Imane 4°

La pace è fondamentale per vivere Matte 4A

Non capisco perché qualcuno ama la guerra ma non la pace. Per me la pace è una cosa molto bella. No guerra, sì pace! Amina 4°

“Immagina che non esistano nazioni, non è difficile farlo, niente per cui nuccidere o morire e nessuna religione – immagina che tutti vivano la loro vita in pace (John Lennon) Edoardo 5C

La pace ci piace. La pace non vuole la guerra Perché non èrispettosa per la terra. La pace è come una molla Che se ti piace non ti molla La pace è come un fiore Che deve resistere stutte le ore La pace è come un arcobaleno di colori, che apre i poetali e sboccgiano come fiori La pace è come una stella, che nel cielo brilla, e se la segui ti rilassamcome una camomilla. W la pace! Linda e Livia 4C

Viva la pace è la cosa che più ci piace. No gyuerra per tutta la terra! Basta una semplice melodia perché la guerra vada via! Basta spari e strani rumori: queste cose le vogliamo fuori! Fuori da un mondo di felicità e gentilezza qua e là! E la pace, in realtà, porta serenità Beatrice e Viola 4C

Noi non vogliamo la guerra, vogliamo la pace Liam e Tommaso 4C

La pace vincitore E basta distruzione La pace è invincibile E sia ….invisibile La guerra scomparirà e la pace inizierà La pace vincerà e la guerra non la sconfiggerà Michele 4 C

Vorremmo che la pace ci fosse per sempre perché la guerra è brutta e porta distruzione e male. La pace invece porta armonia e gioia. La pace è di tutti i colori felici invece la guerra è di tutti i colori bui e tristi….Viva Pace vogliamo solo la pace!!! Nico e Andre

La pace è migliore non odiatela per favore La pace e la guerra sono in competizione La guerra perderà La pace vincerà La pace aumenterà La guerra finirà La pace è da seguire La guerra deve morire La pace è sorta La guerra è morta! Ale ed Edo 4C

PACE Viva la pace in tutta la terra Non vogliamo mai più la guerra Non vogliamo bombardamenti Ma vogliamo arricchimenti Se ci sono i fucili Tu uccidi Se ci sono i medicinali È come volare con delle ali Sai dipende da chi si difende Non da chi combatte O dalle persone in guerra che non si9 sono fatti attirare gli spari E con la pace siamo pari Jacopo, Thomas – Romeo – Alex – Lori

LETTERA PER LA PACE Cara Pace, fai che la guerra taccia Niente più guerra In tutta la terra Ti prego Pace, avvera il nostro sogno di felicità E il mondo si riempirà di sincerità Non si fa la lotta ma si gioca Come una foca I bambini giocano sempre felici E soprattutto non sono nemici Due amiche giocano sempre insieme Con fiducia e felicità piantano un seme La pace non finirà Se l’umanità ci crederà Avvera il tuo sogno alle stelle E la pace realizzerà le cose belle A Noi piace la Pace A voi piace??? Adri – Glo 4C

DAMIANO CHIESA

Se manca la pace, manca tutto e il mondo non avrebbe senso Pace tra i popoli Martina 5A

Vorrei che la guerra non esistesse e così nessuno di ferisca Mariam 5B

Spero che quest’anno finiscano tutte le guerre per solo un pezzo di territorio Diana 5C

Che la pace sia con voi!! Giacomo 5B

La guerra è più facile della pace ma siamo coraggiosi e superiamola Hiba 5C

La pace è importante, non ha senso dividere i confini con linee totalmente immaginarie, tutte le persone morte in guerra è una cosa bruttissima. Stop alla guerra! Gloria 5°

Bisogna fare pace perché altrimenti il mondo è in pericolo. BASTA GUERRA!!!! Mia 5B

La pace è importante e nessuno deve distruiggerla con la propria prepotenza…. Che pace sia… Sveva 5°

Basta guerra!!! La pace è una cosa bellissima, manteniamola Niccolò 5B

Se manca la pace non avremmo un senso. La pace è importante, quindi…. Pace a tutti Alessia 5°