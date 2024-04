iltra2

LONATE CEPPINO – Anche in paese è stato celebrato il 25 aprile, Festa della liberazione, con raduno in piazza Diaz nei pressi del Municipio, poi la messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti nel cimitero.

Questo il discorso del sindaco Clara Dalla Pozza.

Il 25 aprile rappresenta un simbolo di liberazione e di resistenza contro l’oppressione, celebra l’avvento della democrazia in Italia. In quel momento storico, le famiglie, la società e il lavoro erano profondamente influenzati dalla paura, dalla restrizione delle libertà e dalla soppressione delle voci dissonanti.

La riscoperta della libertà non era solo un concetto astratto, ma un cambiamento tangibile nella vita di ogni individuo, che poteva finalmente esprimersi senza timore e partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore. Oggi, nel contesto attuale, ci troviamo di fronte a sfide diverse ma altrettanto significative. Le certezze che una volta sembravano solide stanno sgretolandosi, lasciando spazio a una crescente incertezza e instabilità. Spesso sembra più facile optare per la strada più breve, evitando le difficoltà e i sacrifici che potrebbero portare a un cambiamento reale e duraturo. Tuttavia, è importante ricordare che il sacrificio e la lotta dei nostri antenati non sono stati vani: essi ci hanno insegnato il valore della resilienza, della solidarietà e della determinazione nel perseguire la giustizia e la libertà. Mentre riflettiamo sul significato del 25 aprile, dobbiamo trarre ispirazione dalla determinazione e dal coraggio di coloro che hanno lottato per un futuro migliore, e impegnarci a difendere e preservare i valori di democrazia, libertà e uguaglianza.

Solo abbracciando la sfida con coraggio e determinazione potremo superare le difficoltà attuali e costruire un mondo più giusto e inclusivo per le generazioni future. Grazie a Don Daniele, alle associazioni, e a tutti i cittadini che oggi hanno condiviso con noi questa giornata di festa.

Il sindaco

29042024