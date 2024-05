Eventi

ORIGGIO – Anche ad Origgio arriva sabato 25 maggio l’ormai celebre “Silent disco“, la discoteca alternativa all’aperto che da alcuni anni fa ballare più di centinaia di persone per le vie delle città.

L’esperienza unica e suggestiva della silent disco sarà ospitata da piazza XXV Aprile, su iniziativa della pro loco e con il patrocinio del comune di Origgio. Per l’occasione saranno distribuite 200 paia di cuffie ai partecipanti, in modo tale da poter ascoltare ben tre canali musicali: hit parade, revival e techno. Non sarà solo la musica a fare da padrona alla serata, ma sarà presente anche lo street food, per offrire ai presenti una pausa “gustosa” tra una canzone e l’altra.

L’evento è gratuito e ad ingresso libero, con inizio alle 21 e conclusione intorno a mezzanotte.

(foto d’archivio)

