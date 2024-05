news

SARONNO – Gianluca Marini dell’Az Pneumatica s’è goduto gara 1 della finalissima playoff di serie B Interregionale: con la sua società è sponsor dell’Az Robur Saronno, che si è imposta 76-62 su Cecina in gara 1. “E’ un piacere vedere queste partite, non vedo l’ora di andare a Cecina per gara 2! E’ una grande emozione”.

In un Palaronchi pienissimo e tutto colorato di biancazzurro, l’Az Robur Saronno sabato sera si è aggiudicata gara 1 della finalissima playoff della serie B Interregionale. Meglio di così non sarebbe potuta iniziare, per i saronnesi vincitori per 76-62. Una partita che ha avuto storia sino a metà, poi la squadra di casa ha progressivamente preso il largo.

Si torna in campo, per gara 2, mercoledì sera a Cecina. La serie è al meglio delle tre: l’eventuale “bella” è prevista sabato 8 giugno a Saronno.

