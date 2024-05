Basket

SARONNO – Alle 21 il via di gara 1 della finale della serie B Interregionale di basket, al Palaronchi si sfidano i locali dell’Az Robur Saronno ed i toscani del Cecina. Diretta play by play su ilSaronno.

Si gioca al meglio delle tre partite, gara 2 è prevista mercoledì prossimo a Cecina, l’eventuale “bella” ancora a Saronno, l’8 giugno. Si affrontano le due migliori della stagione: i saronnesi hanno eliminato in semifinale l’ostico Pavia mentre Cecina ha battuto il quotato Empoli.

Per l’occasione odierna il Palaronchi di via Colombo è tutto esaurito: chi non ha comprato il biglietto in prevendita non potrà entrare ma potrà comunque godersi la partita sul megaschermo predisposto nel cortile del centro giovanile Ronchi, dove c’è anche il bar.

Su ilSaronno dopo il match anche le interviste ai protagonisti. Qui sotto quella all’allenatore Renato Biffi nel pre-gara.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

25052024