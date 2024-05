news

CECINA – Niente da fare per l’Az Robur Saronno, con una gara 2 tutta grinta il Basket Cecina in casa mercoledì sera ha battuto i biancazzuri portando la serie a gara 3: al Palapoggetti hanno vinto i toscani per 80-79. Niccolò Pistolesi, giocatore del Cecina, analizza l’incontro nell’intervista a cura di Gabriele Manno, “stavolta siamo stati attenti e concentratissimi!”

In gara 2 il Basket Cecina ha dunque battuto Saronno (aveva perso gara 1) e dunque la serie ora prosegue con la “bella” che si giocherò al Palaronchi saronnese sabato 8 giugno. La vincente salirà in serie B Nazionale mentre per la perdente ci sarà lo spareggio con la perdente fra Bergamo e Fidenza per un ulteriore posto in serie B Nazionale.

