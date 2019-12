Banfi replica a Vanzulli: “Non sono giochetti, c’è un settore in difficoltà ma forse l’Amministrazione Fagioli non se n’è accorta”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale indipendente Francesco Banfi che replica all’affondo del vicesindaco Pier Angela Vanzulli sul settore ragioneria.

Stupisce lo scritto della vicesindaco Vanzulli: certo che la conosco e non ho mai nè pensato nè scritto di “giochetti”.

Durante la conferenza dei capogruppo straordinaria convocata prima del consiglio comunale dello scorso ottobre è stato il presidente del consiglio, Raffaele Fagioli, a parlare di ritardi da parte dell’ufficio della ragioneria nella consegna dei documenti necessari: mi baso su quanto dichiarato dalla maggioranza prendendolo sempre per vero.

Ad ogni modo, ora sappiamo tutti che il ritardo non è da ascriversi alla ragioneria comunale nonostante sia in difficoltà con i dipendenti, ma è dipeso da una consegna del piano delle opere pubbliche. Se sul piano politico-amministrativo è l’assessore Lonardoni ad essere in ritardo, su quello amministrativo degli uffici comunali il settore tecnico registra le stesse identiche problematiche di ogni settore comunale per quanto riguarda la carenza di personale (solo recentemente si è perso un funzionario trasferitosi in altro ente), ma con addirittura l’aggravante del prossimo pensionamento del dirigente: mancando pochi mesi ci saremmo aspettati tutti di vedere un concorso già bandito, ma nessuna idea è giunta dall’amministrazione Fagioli.

Carenze di personale, dirigente in via di pensionamento: nessun giochetto, ma un altro settore in difficoltà. Certo: la situazione difficile non è stavolta scritta nero su bianco su delibere ed è perciò possibile credere che la giunta Fagioli non se ne sia ancora accorta.

Alla difficoltà tecnica è corrisposta la finestra molto stretta (23-30 dicembre) per convocare il consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione: la scelta ha una matrice politica. Non è la legge a dire “dovete fare entro il 31 dicembre”: è una possibilità. Votando nel 2020 si dovrebbe procedere per qualche tempo a usare le risorse in modo leggermente differente, ma l’amministrazione Fagioli e principalmente la Lega non potrebbero portare come vanto o prova di efficenza l’aver sempre approvato il bilancio entro il 31 dicembre.

Comunque la si rigiri l’amministrazione era in ritardo a causa della mancata pianificazione nella gestione del personale, ma la Lega ha politicamente (e comunque legittimamente) scelto di convocare il consiglio in data poco favorevole alla città. Incomprensibile perchè ora si lamenti se chiunque altro non vede lungimiranza nella scelta.