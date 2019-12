SARONNO – I runners del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno non si fermano proprio mai, neppure in questi mesi decisamente freddi. Anzi, le manifestazioni rimangono molte ed i saronnesi non vogliono perderne una. Nei giorni scorsi, in dicembre, sono stati visti in “azione” alla 47′ edizione della Stracada di Seveso come al Trail del folletto di Gargallo nel Novarese e, ancora, alla periferia di Milano per la “Naviglio grande run”.

Corridori del Gap in marcia anche appena dietro l’angolo, al “Natalino run” di Cesate così come alla “Babbo running” di Senago. Non è finita qui, sisono divertiti anche alla “Run 4 Piro 2019” e sono andati sino in Veneto per essere presenti alla “Maratonina città murata” che si è temuta a Cittadella nel Padovano. Insomma, la stagione del Gap Saronno non finisce davvero mai.

(foto: i corridori del Gruppo amatori podismo in alcune delle manifestazioni alle quali hanno preso parte nel mese di dicembre)

26122019