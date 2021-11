x

x

SARONNO – L’Equipe Garibaldi, storica formazione di calcio amatoriale di Saronno, ci ha preso gusto a vincere ed è ora in vero schiacciasassi. La formazione del direttore sportivo Angelo Monti quest’anno è passata al campionato Acsi dell’altomilanese e si sta togliendo parecchie soddisfazioni, sotto la guida del nuovo allenatore, Lele Morandi.

Se il debutto di stagione è stato contrassegnato dal pri contro le Azalee, già nella seconda gara casalinga, in casa a Rovello Porro, i “leoni” iniziano a ruggire e conquistano la prima vittoria. E poi ci “credono” sempre di più, iniziando a mettere in cascina ben 6 vittorie consecutive, con l’ultima oggi in casa vincendo ben 8 a 4 contro il Parabiago. Domenica prossima un test importante: ci sarà infatti lo scontro al vertice, prima contro seconda, dove si deciderà il successo nel girone “invernale”, la sfida è quella fra Equipe Garibaldi e Beata Giuliana.

“Grazie a tutti i giocatori ed allo staff per il lavoro sin qui svolto”, rimarca il diesse Monti.

(foto: la formazione della Equipe Garibaldi, storica formazione di calcio amatoriale di Saronno)

28112021