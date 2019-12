SARONNO – Al taglio del nastro oggi, giovedì 26 dicembre, la tradizionale mostra-concorso presepi organizzata dalla sezione saronnese dell’Avis, l’associazione dei donatori di sangue. Si è giunti ormai alla ventunesima edizione, l’appuntamento è come sempre a Villa Gianetti in via Roma. Tanti gli amanti del presepe che sono stati coinvolti e che hanno deciso di partecipare con le loro opere, ci sono privati cittadini, associazioni ed anche scuole. L’esposizione andrà avanti sino a lunedì 6 gennaio ed i visitatori potranno votare i presepi preferiti.

Alla fine sarà stilata la classifica, ed i più apprezzati verranno premiati nel corso di una cerimonia sabato 18 gennaio alle 16 nel salone Avis di via Marconi 5. L‘anno scorso si sono registrati più di 2200 visitatori, il primo premio è andato al presepe realizzato da Aniello Guarino di Turate ed al Collegio arcivescovile per la sezione “scuole, ragazzi e associazioni”.

(foto: una immagine dall’edizione dell’anno scorso della mostra concorso dei presepi promossa dall’Avis)

