CISLAGO – “Genitori, bambini, nonni, zii, amici e parenti siete tutti invitati allo spettacolo “Diavolo di un Max ” venerdì 3 gennaio alle 21, all’auditorium “L’ Angolo dell’arte” di Cislago. A tutti i bambini presenti la Befana distribuirà dolcetti!” L’invito viene dall’assessore comunale alla Cultura, Marzia Campanella.

Lo spettacolo si tiene dunque negli spazi di via Stazione, dove peraltro proprio di recente sono stati compiuti interventi per il rifacimento delle luci del palco. Ci sarà l’occasione di testarle proprio in questa occasione, con questa commedia musicale in due atti, che si annuncia decisamente divertente; opportunità di trascorrere una serata tutta da ridere. Ed in più, bella notizia per il pubblico, l’ingresso è libero. Un appuntamento quindi nel segno della spensieratezza, che sicuramente richiamerà un pubblico numeroso.

(foto: il palco dell’auditorium “L’angolo dell’arte” che si trova in via Stazione a Cislago, dove è stato rifatto l’impianto di illuminazione, proprio di recente, a cura dell’Amministrazione comunale)

03012020