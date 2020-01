Uboldo, sindaco Clerici: “Colombo si smarrisce in inutili e sterili polemiche”

UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco Luigi Clerici alle ultime dichiarazioni del consigliere comunale Alessandro Colombo

Desidero rispondere ad alcune affermazioni del Consigliere Colombo apparse recentemente sui giornali.

Il signor Colombo, paladino dell’opposizione “costruttiva” e “collaborativa”, in realtà sono mesi che si smarrisce in inutili e sterili polemiche; non capendo le mie dichiarazioni, o peggio ancora, facendo finta di non capirle!

Partiamo dai lavori in via Cerro. Nei panni della precedente amministrazione forse non avrei fatto la stessa cosa, ma ereditando il progetto, redatto secondo le norme o regole, ho cercato di apportare alcune modifiche, nel limite del consentito dal codice della strada, per renderlo più sicuro. Tuttavia questi lavori, il cui progetto esecutivo è stato valutato da Regione Lombardia ed in parte finanziato, non potevano essere completamente stravolti, e il consigliere Colombo, lavorando da anni in un ente pubblico, dovrebbe saperlo.

Questione luminarie, è meglio stendere un velo pietoso. Colombo sa benissimo che quando parlo di luminarie offerte dai commercianti, che nuovamente ringrazio, parlo di quelle istallate per le vie del paese, e non del presepe e dell’albero. È così da anni, ma finge di non capire pur di avere cinque minuti di visibilità e notorietà sui giornali. Ribadisco che la pista di pattinaggio quest’anno al Comune non è costata nulla.

Infine l’argomento culturale. Non capisco nulla di cultura in quanto non è stata accettata la sua proposta di intitolare la scuola di via XX Settembre a Rodari o creare un museo nel Palazzo Crivelli. Egregio consigliere ti dimentichi che la biblioteca comunale è già intitolata a Rodari, un riconoscimento già attuato; aggiungere altro pone in ombra altri personaggi uboldesi che hanno fatto la storia del nostro paese. Se dar valore alla cultura bastasse intitolare un plesso, allora siamo alla frutta. D’altronde neanche la minoranza ha accettato la tua proposta!

Ora si accorge che il Piano Triennale delle Opere pubbliche è fattibile solo se entrassero gli oneri dovuti dalla ristrutturazione area ex Lazzaroni! Ma c’era o dormiva in consiglio comunale gli anni scorsi quando lo stesso programma era in gran parte “finanziato” con le entrate “di due amaretti” come definisce lui la Lazzaroni? Certo è che non dovesse realizzarsi il percorso pensato dalla precedente amministrazione, occorre rivolgere lo sguardo al mercato per attuare opere pubbliche necessarie. Colombo ha scoperto l’acqua calda.

Per ultimo faccio notare al consigliere Colombo, che alcuni mesi fa propose la presenza di un carabiniere nel palazzo comunale al fine di sensibilizzare ed ascoltare i cittadini; bene, l’Arma dei Carabinieri negli ultimi mesi ha organizzato incontri aperti a tutta la popolazione ai quali lei, puntualmente non ha mai partecipato! Mi viene il dubbio che la cosa non le interessasse molto, ma che fosse l’ennesimo espediente per apparire sui giornali!

12012020