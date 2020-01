I bersaglieri in congedo di Legnano aprono i festeggiamenti per il centenario del corpo musicale Santa Cecilia

I bersaglieri in congedo di Legnano aprono i festeggiamenti per il centenario...

GERENZANO – E’ partito con tanta emozione e partecipazione il calendario di eventi organizzato dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano che nel 2020 festeggia i primi 100 anni di vita. Ospiti d’eccezione per il primo appuntamento i bersaglieri della fanfara Aurelio Rubino di Legnano che è rivelato un successo.

L’evento si è tenuto ieri sera all’auditorium-teatro San Filippo Neri. E’ stato un momento a cui hanno partecipato moltissimi gerenzanesi ma anche appassionati di bande arrivati dai comuni limitrofi. Presenti molti bersaglieri e simpatizzanti.

Soddisfatti gli organizzatori che sperano che l’iniziativa continui ad ottenere la stessa partecipazione e a suscitare la stessa emozione. Per questo rimarcano l’invito “a tutta la popolazione gerenzanese e a tutti gli amici musicisti che hanno incrociato il nostro cammino e chiunque voglia unirsi a noi per festeggiare quello che per noi è un punto di arrivo e un nuovo punto di partenza”.

(foto: il post con video e foto condiviso da uno spettatore su Facebook per raccontare l’evento)

