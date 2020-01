SARONNO – Se ne parlava da tanto, ma adesso ci siamo davvero: Mc Donald’s, la popolarissima catena di fast food, è tornata a Saronno: dopo la chiusura del ristorante di via Varese, lo fa tramite i rider di Deliveroo (il servizio si chiama Mc Delivery), il servizio di consegna a domicilio che dopo una serie di test, è stato ufficialmente adesso lanciato anche nella città degli amaretti.

Fra le scelte proposte da Deliveroo, c’è infatti anche Mc Donald’s: panini come quelli firmati da Joe Bastianich, e poi patatine, bibite e quant’altro arrivano dal ristorante che si trova in via Clerici a Gerenzano, proprio al confine saronnese. Non solo hamburger: su Deliveroo (per utilizzarla basta scaricarla sul telefonino) anche la possibilità di pranzare o cenare con pizze o cucina asiatica. In tutto l’offerta serale fa riferimento a sei diversi ristoranti, qualcuno in meno a pranzo. Ma c’è da aspettarsi che questi numeri a breve aumenteranno, ed anche di molto, con una offerta che come in altre città dove è approdato Deliveroo, si è rapidamente incrementata.

