Panorama calcio, domenica stellare: la capolista per la Caronnese, derby Universal-Uboldese e Saronno-Turate

SARONNO – Fra scontri al vertice e derby, domenica “stellare” per il calcio locale. In serie D la capolista Prato visita la Caronnese, in Promozione la sfida Universal Solaro-Uboldese; in Prima categoria Fbc Saronno-Salus Turate. Le gare iniziano alle 14.30.

In serie D, 4′ giornata di ritorno, c’è il big match Caronnese-Prato al quale i rossoblù arrivano rimaneggiati. Arbitro Gianluca Grasso di Ariano Irpino, assistenti Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Antonio Portella di Frattamaggiore. Classifica: Prato 38 punti, Lucchese 35, Caronnese e Casale 34, Sanremese e Real Forte 32, Seravezza 30, Borgosesia e Chieri 27, Savona, Fezzanese e Fossano 26, Bra e Lavagnese 21, Verbania 20, Vado 18, Ghivizzano e Ligorna 17.

In Eccellenza, 3′ giornata di ritorno, Accademia pavese-Ardor Lazzate con arbitro Angelo Davide Lotito di Cremona, assistenti Andrea Mapelli di Treviglio e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo. Classifica: Verbano 35 punti, Busto 81 34, Rhodense 33, Varesina 30, Vogherese 29, Alcione e Accademia pavese 24, Ardor Lazzate e Pavia 23, Vergiatese e Calvairate 22, Settimo 19, Mariano e Sestese 17, Castanese 12, Fenegrò 9.

In Promozione, 3′ di ritorno, il derby Universal Solaro-Uboldese, arbitro Mattia Foresti di Bergamo, assistenti Andrea Perella di Crema e Simone Severini di Seregno. Classifica: Gavirate 43 punti, Besnatese 32, Morazzone 29, Amici e Meda 28, Base e Sedriano 27, Uboldese e Vighignolo 24, Olimpia e Magenta 23, Union 21, Universal 19, Vittuone 18, Gorla 13, Fagnano 4.

In Prima categoria, 3′ di ritorno, Bovisio Masciago-Ceriano Laghetto con arbitro Dario Semeraro di Monza; Faloppiese-Rovellasca con arbitro Gianmaria Ossoli di Monza; e Fbc Saronno-Salus Turate, arbitro Karim El Kacmi El Bakkali di Milano. Classifica: Lentatese e Rovellasca 37 punti, Bovisio Masciago 36, Guanzatese e Fbc Saronno 35, Tavernola 28, Esperia Lomazzo 21, Ardita, Salus Turate, Cerianio Laghetto, Menaggio e Faloppiese 20, Portichetto 19, Montesolaro 12, Hf 11, Real 6.

In Seconda categoria girone I, 3′ di ritorno, Azzurra-Gerenzanese con arbitro Hassan Nadeem di Gallarate e Cistellum-Novedrate con arbitro Niccolò Pinzone di Gallarate, oltre a Rovellese-Villaguardia, arbitro Pasquale Stile di Como. Classifica: Andratese e Villaguardia 37, Veniano 34, Cistellum 33, San Paolo 26, Bulgaro 25, Cascinamatese 21, Virtus Cermenate 20, Stella azzurra e Gerenzanese 18, Novedrate 17, Rovellese 14, Cassina e Azzurra 13, Itala 12.

Nel girone N di Seconda categoria, 3′ di ritorno, la Pro Juventute terza in classifica ospita la Solbiatese, arbitro Emanuele Loaldi di Legnano.

In Terza categoria legnanese, 3′ di ritorno, Airoldi Origgio-Legnarello con arbitro Marco Monopoli di Saronno e Rescaldinese-Amor Sportiva con arbitro Gianluca Crespi di Busto Arsizio. Classifica: Furato 40 punti, Mocchetti 39, San Giorgio 38, Dairaghese e Cornaredo 34, Oratorio Lainate 33, Amor 31, San Lorenzo 25, Gso Pogliano 23, Rescaldinese 21, Legnarello 15, Airoldi 13, San Vittore 12, Sedriano e Sport 9, Rescalda 8.

In Terza categoria comasca, 1′ di ritorno, Misinto 1971-Brioschese con arbitro Davide Bernasconi di Como, Cogliatese-Carugo con arbitro Klejdi Cela di Saronno, Inverigo-Cm 2004 con arbitro Ivan Scorpiniti di Como e Monguzzo-Dal Pozzo con arbitro Raffaele Dell’Oca di Como. Classifica: Misinto 1971 30 punti, Giussano 26, Dal Pozzo 22, Brioschese, Verano e Assese 21, Oratorio Figino 19, Cogliatese e Cm 2004 18, Unione sportiva Olympic 9, Inverigo 7, Monguzzo e Carugo Academy 3.

Nel campionato di calcio femminile, serie C, le Azalee sono ospiti del Canelli. arbitro designato per l’incontro è Riccardo Dasso di Genova, assistenti per questa gara saranno Maria Virginia Griffa di Asti e Christian Marmo di Asti. Le Azalee sono reduci dal successo sul fanalino di coda Caprera. Classifica: Acf Como 36 punti, Real Meda 33, Speranza Agrate 30, Biellese e Azalee 29, Campomorone Lady e Torino 28, Pinerolo 24, Canelli 19, Voluntas Osio 9, Alessandria 7, Academy Parma e Caprera 1.

25012020