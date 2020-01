Calcio 3′ cat. A: Airoldi Origgio con il Legnarello, un’altra domenica no

ORIGGIO – Non è bastato il pubblico di casa e il gol di Ceriani per far tornare alla vittoria l’Airoldi Origgio. Oggi nella partita in casa con il Legnarello i biancoazzurri hanno subito una nuova sconfitta. Gli ospiti sono riusciti ad andare in rete per tre volte senza che la difesa origgese riuscisse ad arginare gli uomini del Legnarello. Una nuova sconfitta per l’Airoldi che spera di lasciarsi alle spalle il periodo nero con cui sta facendo i conti nel giro di ritorno.

Airoldi Origgio – Legnarello 1-3

AIROLDI ORIGGIO Macchi, Boarin, Souaf (32′ st Peverelli), Ceriani, Duva, Di Stefano (21′ st Maffei), Bianco, Scuderi (5′ st Pista), Cattaneo, Dimaio, Carioli. A disposizione Bianchi, Romdhani, Pista.

LEGNARELLO Campidoglio, Macchi, Di Blasi, Stecchini, Barbui, Dellacqua, Monzani (46′ st Casasola), Bartolomeo, Galli (25′ st Bianchi), Mallia (33′ st Monti), Di Bella (22′ st Lavazza). A disposizione Porro, Castiglioni, Melina, Dattola.