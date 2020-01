SARONNO – Un episodio sul quale stanno ora facendo chiarezza la forze dell’ordine e che ha portato all’intervento delle pattuglie nel centro storico di Saronno, l’altra notte: a contattare il 112 Luciano Silighini Garagnani, già candidato sindaco ed esponente cittadino di Forza Italia, dopo avere notato tre giovani attardarsi davanti ad un negozio chiuso.

“Era da poco passata mezzanotte quando nel centrale vicolo Scuole ho tato il terzetto ed ho avvisato il locale comando dei carabinieri che in pochi istanti ha fatto pervenire sul posto una volante che ha fermato per accertamenti uno dei tre giovani mentre gli altri due si sono dileguati – riferisce Silighini – Da ormai anni io e i miei volontari effettuiamo ogni sera un giro di controllo per le vie del centro in modo da segnalare alle autorità ogni eventuale situazione pericolosa per i cittadini. La collaborazione con le forze di polizia è basilare e grazie al cielo a Saronno abbiamo dei carabinieri sempre pronti ed efficaci”.

