ROVELLO PORRO – Bello spavento per un giovane rovellese di 15 anni che è caduto dalla moto, dopo uno scontro con un’autovettura. L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì, nel corso del pomeriggio. Erano infatti le 16.40 quando si è verificato il sinistro, nella centrale piazza Risorgimento. E’ accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e sono arrivati i vigili urbani del locale comando, che si trova a poca distanza. Per fortuna il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze, è stato medicato sul posto e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Gli agenti della polizia locale hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire dinamica e responsabilità dell’incidente stradale. A Turate, invece, alle 17.35 intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca per una caduta accidentale da parte di un pedone, in via Marconi: una pensionata del posto, di 80, è infatti finita a terra riportando alcune contusioni, comunque non gravi.

A Cesano Maderno invece nello scontro fra due autovetture è rimasta contusa una ragazza di 24 anni: è stata trasportata all’ospedale di Desio ad una ambulanza della Croce rossa, sul luogo del sinistro la polizia locale per i rilievi del caso.

28012020