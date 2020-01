[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Ieri sera il consiglio comunale ha approvato il piano attuativo dell’ex Cantoni l’area di oltre 94 mila metri quadri, dismessa da decenni, che si trova tra piazza Saragat e via Miola alle porte della Cassina Ferrara.

COSA CI SARA’ ALL’EX CANTONI

A spiegare come sarà recuperata l’assessore all’Urbanistica Lucia Castelli che ha presentato il progetto all’assemblea cittadina. All’ex Cantoni sorgerà una grande struttura commerciale con accanto, nella zona sud, la parte di “edizia residenziale sociale che verrà ceduta al comune”. A completare il comparto un centro polivalente. Si è parlato di uno spazio per i giovani ma non è ancora stato formalizzato.

Gli edifici che sorgeranno nella parte nord saranno invece di competenza dell’attuatore si parla di interventi residenziali con a pian terra attività commerciali ed uffici. Sarà anche realizzato un centro anziani tenendo uno dei vecchi edifici che sarà l’unico di quelli esistenti ad essere recuperato. “E’ un modo – ha rimarcato l’assessore – per tenere viva la memoria dello storico cotonificio Cantoni”. A concludere il progetto l’area verde che avvolgerà le diverse componenti della riqualificazione.

VIABILITA’

Il progetto prevede anche “un intervento negli incroci stradali tra le vie Miola e Frua. Si eseguiranno interventi di riqualificazione di piazzale Borella per meglio gestire il traffico derivante dalla rinascita della ex Cantoni”. Inoltre saranno realizzate anche due nuove arterie all’interno del comparto.

TEMPI

L’intervento, che prevede la demolizione di tutto l’esistente ad eccezione dello spazio che sarà riconvertito in centro sociale, dovrebbe da cronoprogramma, concretizzarsi in 10 anni.

