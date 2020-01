Softball Pacific cup: l’Italia fa soffrire il Giappone

SYDNEY – Una coriacea Italia fa soffrire il temuto Giappone che porta a casa la vittoria solo grazie al fuoricampo da 2 punti di Yamato Fujita in apertura di partita.

Un vantaggio che la stessa Fujita difende poi dalla pedana, non però senza soffrire e rischiando di capitolare almeno in un paio di occasioni. Le azzurre incassano così la seconda sconfitta della Australia Pacific Cup ma cedendo con l’onore delle armi. Note positive arrivano anche dal terzo buon rilievo della giovanissima Alexia Lacatena che, chiamata a lanciare all’inizio della terza ripresa in una situazione delicata con corridori agli angoli, lascia solo 2 valide, con altrettanti strikeout, e non concede punti alle nipponiche nelle 3 riprese lanciate.

(foto EzR/NADOC: la neo-saronnese Andrea Filler alla battuta contro il Giappone)

31012020