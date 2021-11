x

CERIANO LAGHETTO – Il centro diurno integrato comunale Macallè, da molti anni un vero e proprio “fiore all’occhiello” dell’assistenza residenziale per gli anziani, ha ripreso a pieno regime la propria attività di accoglienza nella sede di via Battisti, angolo via Mazzini. Qui, ogni giorno, dal lunedì al sabato, gli anziani che fanno richiesta e vengono ritenuti idonei, sia residenti che non residenti, vengono assistiti da uno staff professionale completo di cui fanno parte 3 operatrici socio sanitarie, un’infermiera, una educatrice neuropsichiatra, un fisioterapista, con la presenza 2 volte alla settimana del medico direttore sanitario della struttura. A loro si unisce un gruppo di volontari organizzato in turni, per garantire una serie di servizi e attività ricreative nei diversi giorni della settimana, in base da un programma prestabilito, dalle tombolate al gioco delle carte, dalla musica al canto corale alle letture o al servizio parrucchiera, fino alle uscite in gruppo, come quella recente al frutteto nel parco.

“La nostra struttura consente anche la possibilità agli ospiti di usufruire di un servizio parziale, a partire da 3 giorni alla settimana anziché sei” spiega Alessandra, coordinatrice del Cdi Macallè. Il servizio è attivo dalle 8.30 del mattino fino alle 18.45 e comprende anche pranzo, merenda e cena. Il costo del servizio è di 24 euro al giorno per i residenti a Ceriano Laghetto e 29 euro al giorno per i non residenti. “L’attività del Cdi Macallè è da sempre un punto di forza dei nostri Servizi sociali – commenta il vicesindaco con delega ai Servizi sociali, Dante Cattaneo – Abbiamo a disposizione una struttura funzionale gestita da personale altamente qualificato e impreziosita dalla presenza di molti volontari che sono il valore aggiunto di questo servizio in grado di dare sollievo alle famiglie e di far sentire accolti in sicurezza e in un clima di serenità i nostri anziani”. Per accedere al Cdi Macallè occorre rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del Comune.

