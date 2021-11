x

LAZZATE – “L’Amministrazione comunale in accordo con i medici di base ha individuato il Cento anziani, in largo della Liberazione come luogo ideale per effettuare la somministrazione antinfluenzale”. Lo fanno sapere i responsabile dell’ente locale.

Di seguito, il calendario comunicato dai medici.

Dott.ssa Parenti: lunedì 15 e 22 novembre, e 6 dicembre dalle 14 alle 18

Dott. Panaro: martedì 16, 23 e 30 novembre, 7 e 14 dicembre dalle 15 alle 19

Dott.ssa Luppino: mercoledì 24 novembre e 1 dicembre dalle 8.30 alle 12.30

Dott. Mambretti: giovedì 18 e 25 novembre e 2 dicembre dalle 14 alle 18

Dott.ssa Augurio: venerdì 19 e 26 novembre dalle 14 alle 18

I pazienti si coordineranno con i loro medici per programmare gli appuntamenti. “Si ringraziano tutte le associazioni lazzatesi che con il loro apporto di volontariato garantiscono il servizio in sicurezza e soprattutto le associazioni Gap, Avis e Avis che coordinano i turni e i servizi; il Gal, Gruppo anziani lazzatesi, per la messa a disposizione dei locali e ultimi ma non ultimi i nostri medici che garantiscono anche in questo periodo di emergenza un servizio alla cittadinanza” rilevano dal Comune.

(foto archivio)

