SARONNO- La 19′ giornata del girone A di Terza Categoria si conclude con la vittoria per 2 a 0 dell’Amor Sportiva sulla Virtus Sedriano, che permette alla squadra di Galimberti di continuare la rincorsa ai playoff. Il primo tempo inizia con la squadra ospite che si fa vedere dalle parti di Chiti già al 1′ minuto di gara con Banfi che sbaglia il retropassaggio, Morasso intercetta salta il portiere, ma il pallone si stampa sul palo. Al 13′ occasione Amor con Marzullo che spizza per l’inserimento di Marranzano che salta il difensore, ma chiude troppo il tiro e il pallone si deposita sul fondo. Ancora in avanti la squadra di casa che dopo soli due minuti su calcio d’angolo stacca Rillo, però il pallone sfiora la traversa ed esce.

Nella seconda frazione di gioco attacca ancora l’Amor che al 53′ dopo un bello schema su calcio di punizione porta G.Busnelli al colpo di testa, ma la palla esce. Al 57′ anche il Sedriano prova a trovare il goal del vantaggio su calcio piazzato, ma Bennati manca la porta. Al 74′ si porta in vantaggio la squadra di Galimberti, azione che parte da un cross su calcio di punizione, ci arriva Marzullo che spizza favorendo Gariboldi che anticipa la difesa avversaria e trova la rete del vantaggio. All’81’ ci prova ancora l’Amor Sportiva su calcio da fermo con il tiro del numero 10 Marzullo, ma Stanganelli respinge e Melito non trova il tap-in vincente. Al 93′ raddoppia la squadra di casa con Marzullo che serve in mezzo il neo entrato Vidovic che insacca.

Amor sportiva-Virtus Sedriano 2-0

AMOR SPORTIVA: Chiti, Palmieri, Banfi, Gariboldi, Rillo, Dominioni (1′ s.t. Caimi), Marranzano (15′ s.t. Melito), Galli (20′ s.t. Corsaro), Arrius (1′ s.t. G.Busnelli), Marzullo, M.Busnelli (42′ s.t. Vidovic). A disposizione: Lovera. All. Galimberti.

VIRTUS SEDRIANO: L.Stanganelli, Buccella (37′ s.t. Branca), Iacono (21’s.t. A.Oliverio), Mocini, M.Stanganelli, Restelli (9′ s.t. Parini), Loyola, Lucchini, Morasso (5′ s.t. Kola), Stillavati (30′ s.t. Tomba), Bennati. A disposizione: Bibaj, S.Oliverio. All. Galli.

Marcatori: 74′ Gariboldi (A), 93′ Vidovic (A).

02022020