SARONNO – L’emittente comunitaria questa settimana proporrà diversi programmi che interessano molti ambiti del saronnese e non. Per iniziare la settimana subito mercoledì 5 febbraio sono in programma due interviste imperdibili. La prima alle 11.03, con replica alle 19.51 Iaia Barzani intervista Eddy Anselmi giornalista , autore televisivo e storico della musica leggera, ed a seguire alle 11.28, con replica alle 21, Antonella Colmegna ospita l’assessore alla cultura del comune di Saronno Maria Assunta Miglino, che porta novità importantissime riguardanti la Biblioteca di Saronno. Il giorno successiva tocca a Gabriella ed Emilio, che ospitano, nell’ambito delle interviste alle associazioni del saronnese e non, Roberto Adamo, presidente dell’associazione “Un respiro di speranza”. E si termina con sabato 8 febbraio, con Angelo Volpi e Gianni Branca, che ospitano l’assessore all’edilizia privata di Saronno, Lucia Castelli.

Martedì 4 febbraio – Per iniziare la giornata alle ore 9 all’interno del consueto “Buona Giornata” ecco MariaGrazia con i suoi preziosi consigli di giardinaggio. Per terminare invece la giornata, alle 11.28, con replica alle 21, Rosangela Busnelli e Gianni Branca, ci introducono tutti gli eventi dei dintorni, con “Tutti a Zanzibar”. Mercoledì 5 febbraio – Alle 11.03, con replica alle 19.51 Iaia Barzani intervista Eddy Anselmi giornalista , autore televisivo e storico della musica leggera, ed a seguire alle 11.28, con replica alle 21, Antonella Colmegna ospita l’assessore alla cultura del comune di Saronno Maria Assunta Miglino, che porta novità importantissime riguardanti la Biblioteca di Saronno.

Giovedì 6 febbraio – Per iniziare la giornata alle ore 9 all’interno del consueto “Buona Giornata” ecco Teresella con “Arte ed Artisti”, un viaggio attraverso l’arte saronnese e non. Si prosegue alle 10.28, con replica alle 19.18, con Gabriella ed Emilio, che ospitano, nell’ambito delle interviste alle associazioni del saronnese e non, Roberto Adamo, presidente dell’associazione “Un respiro di speranza”.

Venerdì 7 febbraio – Si parte alle 9.30 con Rosangela Busnelli ed il suo consueto “Buona Giornata”, benessere, curiosità e cibo. Succesivamente alle 10.28, con replica alle 21, tocca ad Elena Cilento, che propone “C’era una volta e c’è ancora l’operetta”: Dopodichè, alle 11.03, con replica alle 19.51, sempre Elena Cilento, con Fabrizio Reina trasmettono, “Scuola di digitale”, come scegliere e imparare ad utilizzare gli strumenti digitali: PC, Tablet, Smartphone,digitale terrestre. La trasmissione è possibile riascoltarla anche su smartphone, tablet,Pc, scaricando l’app “Spreaker”, cercando lo Show “scuola di digitale” e iscriversi gratuitamente. E per terminare un venerdì ricco di appuntamenti, alle 11.28, con replica alle 21, il consueto appuntamento con “Il vangelo della domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana.

Sabato 8 febbraio – Alle 10.28, con replica alle 19.18, ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca, l’assessore all’edilizia privata, Lucia Castelli. Per terminare un sabato con tanta buona musica, alle 11.28, con replica alle 21, Massimo Tallarini conduce il consueto programma musicale “Nel blu dipinto di blu”. Domenica 9 febbraio – Per iniziare la giornata alle 8.57 va in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 ci sarà il consueto “Uazzanane sunday night”.

Lunedì 10 febbraio – Dalle 10 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Carlo Legnani e Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”. Successivamente alle 10.28, con replica alle 19.18, va in onda “Match Point”, la trasmissione sportiva condotta da Paolo Renoldi e Agostino Masini. E per terminare il lunedì, una bella novità, Carla e Niva, alle 11.28, con replica alle 21, propongono il loro nuovo programma “L’ABC delle erbe, e le loro virtù”.

(Foto di Norberto Tallarini)