Caronno Pertusella: palestra scuola Sant’Alessandro, è tornato il caldo

CARONNO PERTUSELLA – Missione compiuta alla palestra delle scuola Sant’Alessandro: il riscaldamento è stato riparato ed è adesso funzionante. Non è caduto nel vuoto l’appello che era stato lanciato recentemente da alcuni genitori che avevano fatto presenti i problemi che si registravano nell’impianto sportivo scolastico.

La segnalazione delle problematiche esistenti è dei giorni scorsi quando nella palestra il freddo si era fatto particolarmente intenso, con temperature attorno ai 14 gradi. Abbastanza per ammalarsi, per i giovani chiamati alle ore di educazione fisica; e non erano mancate le lamentele da parte dei famigliari dei bambini, anche sui social network. In precedenza si era infatti guastato l’impianto di riscaldamento, era stato risistemato ma con una sola delle due ventole funzionanti, non abbastanza per riuscire a scaldare tutto l’ambiente. Il Comune è dunque riuscito a correre ai ripari risolvendo l’impasse.

(foto: l’impianto che regola il riscaldamento in palestra alla scuola Sant’Alessandro di Caronno Pertusella)

07022020