Vaccinazioni, oggi anche a Saronno (senza troppo caldo) i primi richiami di Astrazeneca

SARONNO – Seconda dose del vaccino all’hub di Saronno: oggi per i primi saronnesi over 70 che tre mesi fa erano stati vaccinati con Astrazeneca, è iniziata la convocazione per i richiami. Con le somministrazioni del richiamo Astrazeneca per gli over 70 si è iniziato in mattinata anche al centro vaccinale “Città di Saronno” all’ex Pizzigoni di via Parini. “C’erano più persone per la seconda somministrazione che per la prima” riferisce una cittadina che, come da protocolli delle autorità sanitarie per la sua fascia di età, ha ricevuto la seconda dose ancora con Astrazeneca.

E il caldo che ha creato più di un problema nei giorni scorsi, all’interno della struttura di via Parini? “C’erano i ventilatori in funzione, si stava bene” assicura un altro cittadino che è stato vaccinato in mattinata.

29062021