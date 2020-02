Ceriano Laghetto: la biblioteca celebra Raffaello coi bambini della primaria

CERIANO LAGHETTO – E’ iniziato questa settimana e proseguirà per quasi due mesi il laboratorio letterario e creativo promosso dalla Biblioteca civica per celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. Un percorso dedicato a tutti gli alunni della Scuola primaria “Don Antonio Rivolta” che, una classe alla volta, raggiungeranno a piedi la biblioteca per partecipare al laboratorio.

Ad accoglierli la bibliotecaria Renata Sironi affiancata da alcuni volontari, che aiuteranno i bambini nel percorso di apprendimento sulla figura del grande artista rinascimentale che ha segnato profondamente la storia dell’arte e dell’architettura, anche nei secoli seguenti. L’attività sarà differenziata a seconda delle classi partecipanti, dalle prime alle quinte. Una prima parte dell’incontro sarà dedicato alla conoscenza della storia personale di Raffaello, attraverso la visione di un filmato e la lettura di brani, poi si passerà alla parte più artistico-creativa con i bambini chiamati a realizzare un disegno sulle orme del grande artista, che entrerà poi a far parte di una mostra che sarà allestita al termine del laboratorio.

“Ancora una volta la nostra biblioteca si fa trovare pronta a celebrare un appuntamento storico-culturale di estrema importanza, proponendo un percorso specifico dedicato a tutti i bambini” commenta l’assessore comunale alla Cultura, Romana Campi, che ha accolto le prime classi giunte in biblioteca in questi giorni.

(foto: l’assessore Romana Campi con il sindaco Roberto Crippa in biblioteca)

07022020