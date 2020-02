SARONNO – Martedì 11 febbraio alle 21 a Villa Gianetti si terrà il convegno “Ambiente e Servizi sociali: esperienze di amministratori locali a confronto”. Relatori gli assessori della Giunta di Saronno Gianangelo Tosi e Gianpietro Guaglianone, Luigi Melis consigliere ed ex sindaco di Solbiate Olona, Andrea Colombo ex sindaco di Travedona Monate, Andrea Tomasini consigliere di Prealpi Servizi Srl, Emanuele Antonelli sindaco di Busto Arsizio e presidente Provincia di Varese ed Andrea Pellicini sindaco di Luino. A moderare la serata Francesco “Checco” Lattuada.

“Le radici profonde non gelano – spiegano gli organizzatori – allo stesso modo, il nostro orizzonte e le nostre aspirazioni risiedono in quell’invincibile idea di giustizia sociale inscindibilmente legata all’ambiente, perché questi due elementi, apparentemente lontani, sono tra loro strettamente vincolati: l’esistenza si misura nella serenità della vita accompagnata dalla bellezza della natura. Da questa nostra identità traiamo costantemente linfa vitale che ci spinge, ogni giorno di più, ad impegnare le nostre forze nella difesa dei nostri valori.

Per questa ragione lottiamo e agiamo per il Bene comune in un modo assolutamente agli antipodi rispetto al manierismo contemporaneo che bada più all’apparenza che all’essenza: siamo ambientalisti, ma non gretini; siamo sociali, ma non socialisti chic; siamo tradizionalisti, ma non anacronistici”.

