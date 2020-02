SARONNO – Un’installazione con tanti cuori e un messaggio forte sull’amore e sulla diversità. Ancora una volta la galleria di piazzetta Schuster propone un’installazione per celebrare una ricorrenza e stimolare una riflessione.

Per San Valentino è stata realizzata “cuori diversi” per invitare a celebrare non tanto il cuore degli innamorati “che banalizza anche l’amore” ma quello che si riempie di passioni, sentimenti, intelligenza e tutta la ricchezza che viene dalla diversità.

“Una diversità – spiegano gli organizzatori – che è ricchezza quando non viene considerata una diversità da una presunta normalità che misura ed esclude”. L’installazione colora di rosso e bianco la galleria tra piazzale Schuster e piazza De Gasperi con tanto di pannello con giochi di parole foto con diverse forme d’amore.

L’opera è stata realizzata con la collaborazione di Disavanzi attivi, “il punto di incontro e valorizzazione di scarti e “vite di scarto”. Dal segno negativo a quello positivo tramite condivisione e progettualità”. “Cuori diversi – spiega il gruppo – cuori di donne ferite, cuori arcobaleno, cuori solidali, cuori che hanno a cuore la terra e la natura, cuori che riusano, riciclano”.

