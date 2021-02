SARONNO – Grazie alla foto del nostro lettore Filippo possiamo condividere su ilSaronno la bella iniziativa della scuola materna di via Cavour. Sul cancello tutto colorato con l’arcobaleno e bimbi che dà il benvenuto ogni giorno agli alunni sono stati posizionate decine di cuoricini che completano la frase “L’Amore è…”. Tante le risposte che parlano della famiglia (con pensieri per mamma, papà, nonni, fratellini e sorelline) ma anche quelli in cui trovano spazio coccole, baci e abbracci. C’è poi chi ammette che l’amore è “una cosa inspiegabile” e chi dedica spazio alle proprie passioni e ai propri amici. Sono in tanti i saronnesi che si sono fermati a leggere i messaggi lasciati dai bimbi proprio come il nostro lettore Filippo che ci ha inviato la foto sottolineando come molti messaggi fossero “davvero tenerissimi”. Il messaggio dell’iniziativa è spiegato nel maxi cuore centrale: “Noi siamo stati creati per amare ed essere amati”. (foto del portone di via Cavour scattata venerdì)

14022021