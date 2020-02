Week-end: si festeggia san Valentino a teatro

SARONNO/SARONNESE – Festeggiare la giornata più romantica dell’anno a teatro? Farlo assistendo alla storia dei due sfortunati amanti di Verona di William Sheakspeare ed assaporando delle proposte gourmet? E’ quello che propone il teatro Giuditta di Saronno questa sera a partire dalle 20.

Venerdì 14 Febbraio

Saronno – Alle 20, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, la compagnia “Turnée da bar” presenta “Romeo e Giulietta con musiche e accompagnamento dal vivo di Tiziano Cannas Aghedu (in foto un momento dello spettacolo. Informazioni e prenotazioni al numero 0296702127.

Saronno – Alle 21, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, torna la manifestazione “Note in villa” con il concerto conferenza su Chopin, Leopardi, Schubert e Schopenhauer. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Limbiate – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena la commedia brillante di Josian Balasko “Un grande grido d’amore” con Barbara De Rossi. Informazioni al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it .

Sabato 15 e domenica 16 Febbraio

Saronno – Al teatro Giuditta Pasta di Via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Pesce d’Aprile” con Cesare Bocci e Tiziana Foschi. Informazioni su orari e costi al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 15 Febbraio

Cislago – Alle 10.30, alla biblioteca civica in via Magenta 128, “Ascoltiamo insieme una storia”: le volontarie della biblioteca leggono ad alta voce i grandi classici della letteratura per bambini dai 6 ai 10 anni. Iscrizioni al numero 0296380722.

Saronno – Alle 14,30, all’hotel “La rotonda” di via Novara 53, conferenza dal titolo “Continuità territoriale per la Sardegna – l’impegno degli emigrati sardi in Italia”, organizzato dal circolo culturale sardo “Grazia Deledda” di Saronno.

Rovello Porro – Alle 21, al teatro San Giuseppe di via Dante, la compagnia teatrale “Il Socco e la Maschera” propone la commedia “Arezzo 29 in 3 minuti” per la regia di Vincenzo La Camera. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it .

Rescaldina – Alle 21, all’auditorium comunale di via Matteotti 6 e in occasione del festival di musica e parole al femminile “Donne in.canto”, va in scena lo spettacolo comico “Gold Show” con Giorgia Goldini. Per informazioni si può consultare il sito internet www.donneincanto.org .

Domenica 16 Febbraio

Rescaldina – Alle 9.30, in piazza dei Donatori, commemorazione delle Foibe alla presenza delle autorità cittadine e con l’intervento del corpo musicale santa Cecilia 1922. Informazioni maggiori al sito internet www.comune.rescaldina.mi.it .

Lainate – Alle 16, nella cornice storica di villa Visconti Borromeo Litta, torna il festival di musica antica organizza da “EquiVoci musicali” con la direzione artistica di Rachel O’Brien e Ruggero Cioffi, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Informazioni al sito internet www.comune.lainate.mi.it.

Saronno – Alle 15 e alle 15.30, visite guidate allo storico santuario della beata vergine dei miracoli; informazioni al numero 029603027.

Saronno – Alle 16.30, all’auditorium dell’associazione “Le stanze della musica” di via Padre Reina 16, concerto “Just like a woman – da Bessie Smith a Patti Smith – un secolo di musica al femminile” con Ezio Guaitamacchi. Maggiori informazioni al sito internet www.lestanzedellamusica.org.

Saronno – Alle 16, nella location storica di villa Gianetti, il centro studi sul chiarismo invita al primo incontro con il professor Mario Lizzero sul tema ”Il Tono: da Caravaggio a Matisse”. L’ingresso è libero e per informazioni si può contattare il numero 029622717.

