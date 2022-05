Basket C Gold, Az Saronno implacabile a Mazzano

SARONNO – Inizio a rilento, ma l’ottima rimonta consente ai biancazzurri di recuperare e chiudere con brillantezza, e ancora una volta si segnalano i tanti punti segnati sul campo di Mazzano, nel Bresciano. Una vittoria all’ultima giornata di campionato, per entrare bene nei playoff che cominceranno settimana prossima per la Az Robur Saronno, ieri sera nel campionato maschile di basket C Gold, in trasferta contro il Mazzano. E’ finita 77-86.

Fra i singoli nel Saronno, spiccano i 18 punti realizzati da capitan Alessandro Gurioli, ed i 17 di Gabriele Pellegrini, ed i 12 di Andrea Marusic.

Dopo dieci minuti Saronno sotto di 8 punti, 22-14; a metà gara il sorpasso, 35-36; alla fine dunque Mazzano-Az Robur Saronno 77-86.

