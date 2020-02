LAZZATE – Si è separata la strada fra l’Ardor Lazzate e l’allenatore della formazione juniores, Mauro Pignatiello. Sabato la squadra dell’Ardor, nel campionato regionale di Fascia A giunto alla 21′ giornata, è uscita sconfitta in casa contro la Base 96 Seveso, per 1-2. Una Ardor comunque rimasta a gravitare nelle zone medio-alte della classifica, ma che stava e sta un poco mancando di continuità di risultati. La società non ha ancora comunicato il nominativo del sostituto che andrà in panchina nella restante parte del campionato juniores regionale. Pignatiello è un tecnico molto noto nella zona, nelle ultime stagioni aveva tra l’altro guidato anche la juniores del Fbc Saronno.

Risultati: Ardor Lazzate-Base 96 Seveso 1-2, Fenegrò-Morazzone 0-2, Union Villa Cassano-Varesina 0-3, Corbetta-Uboldese 0-4, Busto 81-Ardor Bollate 2-0, Sestese-Accademia Vittuone 2-1, Canegrate Osl-Rhodense 1-0, Universal Solaro-Alcione Milano 4-4. Classifica: Alcione 54 punti, Varesina 51, Rhodense 40, Morazzone e Fenegrò 35, Universal Solaro e Canegrate 30, Busto 81 e Ardor Bollate 29, Ardor Lazzate 27, Base 96 25, Uboldese e Union 20, Accademia Vittuone e Sestese 19, Corbetta 5.

(foto archivio: il tecnico Mauro Pignatiello)

