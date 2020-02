Calcio giovanile, Javier Zanetti in visita a Cislago

CISLAGO – “Ieri a Cislago grande entusiasmo per il Gazzella & friends. Ospite d’eccezione infatti il “capitano” che ha assistito con grande entusiasmo alle partite dei piccoli calciatori. Grandi sfide e alla fine come da progetto. Squadre miste, rosa e nero, e merenda per tutti. All’insegna del bel gioco e del fair play. Per crescere insieme attraverso momenti di grande sport”. Così i dirigenti della società calcistica giovanile di Cislago, “La gazzella dello sport”.

E d’altra parte non è difficile, il sabato o la domenica mattina, incontrare Javier Zanetti sui campi dei campionati giovanili, nella zona. Era stato un paio di weekend fa anche a Bregnano per assistere ad un torneo fra giovani, al quale aveva preso parte anche la rappresentativa della Robur Saronno, e non erano mancate le foto ricordo.

(foto: Javier Zanetti, oggi dirigente sportivo e già capitano dell’Inter, al centro sportivo di Cislago. Resta uno dei calciatori più amati da tanti tifosi)

16022020