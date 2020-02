ROVELLO PORRO – E‘ tutto pronto per la sfilata di carnevale 2020 che ti tiene domenica 23 febbraio a Rovello Porro, promossa dall’oratorio di San Giuseppe. Il ritrovo è previsto alle 14 in oratorio, via Dante, con partenza alle 14.30 del corteo che attraverserà il paese; alle 15 in piazza Porro la consegna delle chiavi della città al re ed alla regina del carnevale. Alle 16 rientro in oratorio, premiazione delle maschere, fritelle, salamelle, patatine, vin brulè e tè caldo per tutti. Il tema del carnevale rovellese è quest’anno “il meteo, il clima ed i cambiamenti climatici”.

“Il carnevale non è che una goccia nel mare degli impegni oratoriani, però questa è l’occasione giusta per ricreare il “clima” adatto, simpatico e umoristico. Per sorridere, e non solo preoccuparsi, del global warming, del climate change, dell’effetto serra… e un poco farci anche riflettere. Un tema per affrontare con creatività quei mutamenti che sempre più spesso il clima ci costringe a fare. Vi aspettiamo tutto domenica prossima alle 14.30 in oratorio per la sfilata”; così i volontari della parrocchia di Rovello Porro che promuove l’evento.

19022020