CESANO MADERNO – “Uniti per affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Forse mai come in questo periodo in cui abbiamo visto interi territori, come il comasco, letteralmente devastati da eventi climatici senza precedenti, questo impegno appare cruciale”. Lo si legge in un nota dell’Amministrazione civica cesanese.

“Cesano Maderno, come Comune capofila, ha vinto, insieme a Meda, Bovisio Masciago e Varedo, il bando di Fondazione Cariplo con il progetto che è stato denominato “La Brianza cambia clima“. Un risultato straordinario che si tradurrà in interventi concreti e importanti per i cittadini” rilevano dal Comune.

E’ stato realizzato anche un video, nel quale il sindaco di Cesano Maderno, Maurilio Longhin, si sofferma su queste tematiche; sottolineando l’impegno dell’ente locale su questo fronte, che vede Cesano davvero in prima linea.

(foto: al centro il sindaco di Cesano Maderno, Maurilio Longhin. La sua amministrazione è impegnata nei progetti per il contrasto dei problemi legati ai cambiamenti climatici)

22082021