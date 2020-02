Gerenzano, al Parco degli Aironi si seguono le orme

GERENZANO – “Chi è passato di qui?” è l’escursione che Ardea società cooperativa sociale onlus propone ai bambini dai 5 ai 13 anni per domenica 23 febbraio.

Dalle 1430 dall’info point del Parco degli Aironi di via Inglesina partirà la passeggiata laboratorio che per circa due ore accompagnerà i bambini all’interno del bosco protetto sulle tracce di daini e mufloni e nei recinti della fattoria didattica per osservare gli animali e cercarne le impronte. Le impronte migliori saranno poi “catturate” grazie ad un calco in gesso che ciascun bambino potrà realizzare e poi portare a casa.

Il costo, che copre l’accompagnamento, i materiali e la merenda, è di 7,50 euro a bambino ed è previsto uno sconto per fratelli. Parte della quota sarà destinata alla gestione del parco.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire entro le 11 del 23 febbraio.

Informazioni ed iscrizioni: didattica@parcoaironi.it, matteo_pessina@virgilio.it, 3289099987.

(foto archivio)

20022020