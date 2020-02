SARONNO – “Nessun operatore di Croce Rossa si reca a domicilio ad effettuare il tampone per il Coronavirus (Covid 19)”. E’ il comitato saronnese della Croce rossa italiana a mettere in guardia i cittadini. Prosegue il testo pubblicato dalla Cri saronnese: “Non permettete agli sciacalli che in nome di Croce rossa truffano anziani e cittadini disinformati di approfittare della situazione di emergenza odierna. Chiamare il numero verde 800894545 per ricevere informazioni ufficiali o sottoporre dubbi. Siate informati e aiutateci a combattere le fakenews”.

In zona sono già stati segnalati dei casi, che si sono invece verificati nella vicina Solaro, dove a lanciare l’allarme è stata la sindaca Nilde Moretti, mettendo in guardia i concittadini e gli abitanti nel circondario. Le forze dell’ordine sono allertate e stanno eseguendo tutti i controlli del caso ed anche i cittadini sono invitati a collaborare, contattando immediatamente le forze dell’ordine nel caso dovessero verificarsi casi di questo genere.

