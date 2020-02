Pallanuoto: Caronno sfiora la rimonta, ma non basta

Buccinasco-domenica scorsa si è giocata la partita tra Albaro Nervi e Omnia Sport Caronno valida per un posto sul momentaneo podio in classifiica.

Nei primi due tempi sono gli under 14 liguri a imporre il gioco e con una partenza bruciante si portano sul 4-0 a fine primo quarto. Nonostante il risultato sia netto va però detto che anche i caronnesi hanno avuto le loro occasioni, che però non sono riusciti a sfruttare al meglio. La musica non cambia nel secondo parziale e Nervi allunga sino al 7-0. I ragazzi di coach Afker dopo la pausa lunga tirano fuori l’orgoglio e si rimettono in partita pareggiando il parziale. Durante l’ultimo tempo Omnia Sport tenta il tutto per tutto e col piede premuto sull’acceleratore riesce a ricucire parte dello svantaggio mettendo a segno 4 reti consecutive e portandosi sul 9-6 a un minuto e mezzo dalla fine. Allora Nervi chiama timeout per fare un attacco ben organizzato che va a buon fine e chiude la partita sul 10-6. E’ stata ottima la reazione di Caronno che nella seconda metà di partita ha dimostrato di potersela giocare anche con le forti liguri.

La prossima partita sarà sul campo di Lodi contro San Carlo.

(alcune fasi della partita)

